外傭中介轟再搶房會死　羅致光指會研究增加外傭檢疫房間　

現時抵港外傭的檢疫房間「爭崩頭」，外傭中介批評現時每周要上網搶檢疫房間，猶如「攪珠中彩」，把僱主及中介公司折磨得身心疲累，直指「仲咁樣搶房真係會死」。 勞工及福利局局長羅致光表示，勞工處不是酒店集團，不能一次過處理太多申請，但會研究盡快增加外傭指定檢疫設施和酒店房間，容許更多外傭抵港。

有政黨今日(15日)舉行圓桌會議，出席的香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，外傭短缺問題已到失控地步，就算外傭以辭職來威脅要加人工，僱主只能吞聲忍氣。她提及現時預約檢疫房間，幸運的話一周可中獎一次，搶到一間房，不幸運的話或者完全未能安排傭工到港。廖指出，傭主怨聲載道，每天致電中介公司「又嘈又鬧」，認為按現時局方安排，中介公司無法做生意，只能等「執笠」，她建議局方開放電郵形式預約房間，可按外傭獲簽證的日期排隊。

至於香港外傭僱主關注組政策分析顧問黃國業則指，外傭事務一直由勞工處及入境處分工負責，但現時本港有多達36萬外傭，部門的工作量有增無減。他認為政策仍停留於上世紀，促政府成立「外傭事務管理局」，將僱主、職業介紹所及其他專業團體納入諮詢架構中，推動相關政策配套，而在短期內則應先設立「外傭事務委員會」，為日後的政策局奠定基礎。

羅致光回應指，由8月30日放寬容許外傭抵港，至今已有近1,900名外傭抵港，直至昨日(14日)有43名外傭確診，現時的外傭確診率為大約2%。他指出，本月平均每日有45名外傭抵港，因他們抵港的程序複雜，令到最終未能用盡檢疫名額。他指就算是酒店集團都不會一日處理幾千、甚至數以萬計的預約申請，何況勞工處不是酒店集團，另一方面一直有與酒店繼續商討增加外傭檢疫設施，要視乎酒店有否興趣提供，及能否符合防疫要求，在適當時候會再公布增加名額。羅表示，有思考過以抽籤或按簽證日期安排檢疫房間，但涉及的程序更複雜，又指不能容許太多外傭抵港，會影響與內地通關安排，形容每天都像走鋼線。