拉鏈鈕扣製造商YKK香港公司裁員240人　屯門新力街廠房即將關閉

新冠疫情未止，重創本地商業經濟發展。東網今日(15日)得悉主力銷售拉鏈及鈕扣的製造商YKK拉鏈 (香港)有限公司，將關閉營運多年的屯門工廠及進行業務重組，總共解僱約240人。

YKK香港公司今日向東網確認，其屯門工廠將會關閉，對此感到非常遺憾。該公司指，自2021年6月起約一年時間，分階段進行裁員；其中屯門工廠計劃解僱約220人，另外由於業務規模縮小，生產支援和部分銷售及管理相關之職位亦會減少，故計劃解僱約20人。

YKK解釋指，作出今次的決定，疫情影響屬於其中一個因素，而市場結構變化才是主要原因。公司將根據僱員的工作年資等因素進行補償，接下來將改變其營運方式，希望通過重組，令今後以銷售公司此一新形式，繼續進行業務。

YKK香港公司成立於1966年，屬於日本知名的YKK拉鏈集團的海外分公司之一。 該公司主要負責生產及銷售YKK拉鏈品牌中的拉鏈，塑膠扣及粘扣帶等產品。今次涉事即將關閉的工廠位於屯門新力街，此工廠不單負責生產及制鏈的工序，還以分租形式租予其他私營商戶作其他商業用途。