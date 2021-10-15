副學士生保釋期間非禮2少女　認罪判囚3個月

患有亞氏保加症的大專副學士男生，今年3月因涉嫌非禮被捕，保釋期間他又藉做問卷調查為名跟2名陌生少女搭訕，再帶她們到附近停車場，期間問兩人「怕唔怕唧」，伺機用手摸2女的胸部。他在2星期前於西九龍裁判法院承認2項非禮罪，今天（15日）被裁判官香淑嫻判監3個月。裁判官指本案涉及誘騙，性質嚴重，報告亦顯示被告重犯機會中度偏高，故認為判監是唯一合適選擇。

20歲被告黃梓康，被控於2021年5月16日在長沙灣麗安邨停車場內，非禮14歲女童X和16歲少女Y。案情指，案發當日被告在西九龍中心向X與Y搭訕，訛稱想作問卷調查，帶她們到案發停車場，聲稱欲為她們進行測試，包括單腳站立及短程跑。期間被告問X「怕唔怕唧」，並突然用手掃X的胸部，其後又走向Y及摸其胸部。

被告隨後着2女互摸胸和腹部，但2女拒絕，她們感到害怕及要求離開。被告交出100港元，讓她們坐的士離去，並與Y交換電話號碼。X和Y返回居住的兒童之家後揭發事件，其中一女其後透過電話約見被告，被告在赴約時被預早埋伏的警員拘捕。據悉，被告另涉一宗於今年3月發生、涉及藉詞占卜非禮的案件，該案將於11月11日再提訊，而被告是在就該案保釋候查期間犯下本案。