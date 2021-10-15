上海仔病樣現身灣仔　街頭亂落車盲舂舂唔睇路

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，早前曾身負多罪潛逃海外，並被東網踢爆與壹傳媒黎智英勾結，互相利用，以不實內容在網上攻擊「東方傳媒機構」，身負4項控罪的「上海仔」，去年「頹爆」返港後已三度向警方報到，明年2月4日再報到，已經自身難保。儘管上海仔仍在保釋階段，但東網得悉上海仔上月16日仍然以一副「病樣」，到灣仔福臨門食晚飯，落車時雙目無神、腳步蹣跚，緩慢地步進食肆。

惡名昭彰的郭永鴻當晚接近約7時，乘坐深色私家車駛到灣仔莊士敦道，並由2名保鏢護送之下，前往福臨門晚膳。當時行車路上熙來攘往，但上海仔將其座駕強行停在路中心，無視其他車輛狀況肆意並排停車，阻塞後車一帶交通。其後上海仔「施施然」落車，從車尾步經保鏢身旁就步入店舖，然而他顯得一臉倦容，神情呆滯且步伐亦未見靈活。

上海仔無視交通規例時有發生，今年8月5日他需要到機場警署第3度向警方報到，即使警署對出一段行車路早已有交通警在場視察情況，但其座駕依舊在警署附近一帶違例泊車，最後離開時更遭到警方票控。

就多案「着草」棄保潛逃海外的上海仔，去年底返港時，因涉及4項罪名，包括2項串謀傷人、1項串謀刑事毀壞及1項刑事誹謗罪被O記拘捕。目前他已三度向警方報到，最新一次獲准保釋半年，至明年2月4日再報到。此次保釋期較以往3次的2至4個月為長，外界料其情況已經不妙。