9月份訪港旅客不足1萬　旅發局再推「賞你遊」刺激本地遊

中港兩地仍未通關，旅遊業繼續停擺，香港旅遊發展局今日(15日)公布，9月份初步訪港旅客數字為9,879人，較去年同期微升8.2%，但每日平均亦近有約329人次。受新冠肺炎疫情及環球旅遊限制影響，今年首9個月訪港旅客人數約6.3萬人次，整體按年下跌98.2%。

上月內地旅客有回升迹象，達6,955人次，較去年同期增加12%，但累積計算，今年1至9月內地訪港旅客整體人數為46,051人次，按年亦大跌98.3%。至於上月非內地旅客則為2,924人，較去年同期上升0.1%，而首9月則有17,054人次，按年跌98%。其中新市場旅客跌幅最多，上月僅有288人次訪港，按年跌39.1%，而短途及長途旅客上月訪港人次分別為1,361人及1,020人次，分別按年跌2.3%及增加5.7%。

外遊無望，唯有轉往刺激本地遊消費。旅發局表示，正積極籌備在未來數月重新開展多項大型盛事活動，以帶動本地消費氣氛，當中包括年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」、「香港除夕倒數」，而第三輪的 「賞你遊」活動也即將推出，更多詳情將於稍後公布。