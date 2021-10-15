僅24%人對災難有準備 紅十字會籲執逃生包備不時之需

香港紅十字會在今年7月向1,200名市民進行調查，發現只有24%受訪者為應對災難或緊急情況做好準備，亦只有18%人在過去12個月參加過應急演習。另外，只有41%人會預備「逃生包」以便在災難時取用。

香港紅十字會的調查顯示，有41%受訪者認為未來5年本港整體發生災難的風險水平仍屬低水平，不過有25%人認為屬高水平，數字較2016年為高。問及公眾應對災難的信心，整體受訪者自評分數為54.3分，亦較2016年的48.4分為高。

不過，只有24%受訪者會為應對災難或緊急情況做好準備；亦只有18%的人過去12個月參加過應急演習，較2016年的31%為低。另外，只有12%受訪者在過去3年參加過任何訓練課程。

香港紅十字會建議市民準備「逃生包」，當中有14項必需品。調查又發現，80%的受訪者能答到3項或以上物品，但只有41%人會準備「逃生包」。該會副總裁林傳芃建議，除一般的電話、充電器、鎖匙及身份證明文件外，逃生包應配備藥物，以防不時之需。若同行人士有小孩，可帶同玩具或公仔，安撫他們的情緒。