兩男用性交片裸照敲詐女子200萬　勒索欺詐罪成

女子報稱被人用性交片段及裸照勒索200萬元，2名男子因而被控勒索罪及欺詐罪，今年5月起於區域法院受審。法官祁士偉今天（15日）裁決，裁定2名被告罪名成立，押後至11月1日聽取辯方求情後判刑，期間2名被告須還押候判。

本案2名被告，依次是W.Y.L.M.及K.D.D.H.作為庭上稱呼之代號。他們被控於2019年7月31日至2020年1月2日間，在香港以恫嚇方式不當地要求Ｘ交出200萬元。首被告另被控一項欺詐罪，指他向Ｘ虛假地表示，把由他所拍攝顯示Ｘ與他性交的一個錄像、多張Ｘ的裸照與涉及性的照片的資料交予Ｘ，並會提供刪除儲存裝置上的相關資料的證據，且不會再保留任何相關資料，以意圖詐騙及誘使Ｘ交出200萬元。由於需要保護女事主X的身份，法庭下令禁止傳媒報道她的姓名、地址、職業、案發地點、她與被告的關係等，即使她早前在庭上作供，亦是在屏風後作供。2名被告同樣被匿名處理。

法官今日裁決時指，首被告沒有直接接觸X，聯絡工作是由次被告所負責。由於次被告承認其電話內的資料屬於他，而當中揭露次被告與首被告是有交流，故反映首被告有份參與，兩人串謀一同勒索X，裁定2人就勒索罪名成立。此外，首被告曾向X聲稱已經將有關X的性交錄影及裸照刪除，誘使X交出200萬元。惟首被告在收款及被捕後，警方從他的背囊內找出一個USB裝置，不但發現上述聲稱已賣給X的影片及照片，更有其他未用於勒索，但與X相關的相片，故裁定首被告的欺詐罪成立。

據案件證供，次被告擁外國大學法律學位。X在初收到次被告發送予她的電郵時，她害怕若性交片段和裸照流出，對其事業及名譽會帶來傷害。她曾問次被告是否代表首被告，並見到電郵內容看似具法律效力，故透過朋友找律師協助處理。她亦透過社交網頁找首被告詢問，首被告卻向她發送片段和3張裸照。

X其後獲法庭頒下禁制令，禁止公開有關片段與照片。但次被告卻再向她及其律師發電郵，一方面表示會遵守命令，但又提到或會出現意外，令她感到受威脅，若她不付錢買回性交片段和裸照，資料便會流出。兩名被告其後於2020年1月2日被捕。