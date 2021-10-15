3前區議員開街站涉違禁聚令　官疑警證供判脫罪

前荃灣區議員陳劍琴和謝旻澤，以及前離島區議員梁國豪，被指於去年10月24日在荃灣擺街站宣傳「關注被送中12港人」期間違反禁聚令。3人否認控罪受審，案件今天（15日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官屈麗雯指警員證供存疑點，法庭不能穩妥接納，故裁定3人罪名不成立。

陳劍琴和謝旻澤被控於2020年10月24日，在荃灣荃興徑及路德圍一帶參與受禁羣組聚集。梁國豪另被控於同日在荃灣大河道10號外參與受禁羣組聚集。案發時隸屬特遣隊的警員在審訊時供稱，當日下午3時許，他在路德圍一個停車場外，見到陳、謝及4名工作人員擺街站，宣傳「關注被送中12港人」，他們分發傳單，呼籲途人簽名支持。及後陳轉移位置，前往荃灣地皇廣場外的街站，此外梁亦在上址，街頭活動引來觀眾圍觀。

裁判官裁決時指出，案中唯一目睹事發經過的警員的供詞存在疑點。首先，警員供稱在20至30米外觀察，裁判官認為這不是短的距離，當中必然有其他人路過並阻擋視線。而當被問及參與街站的人的衣着、性別等情況時，警員不時回答「唔記得」、「唔知道」。加上警員是在接受辯方盤問時，才首次提到過程中曾走上天橋觀察。綜合所有因素，法庭認為不能穩妥依賴其證供，故裁定3人罪名不成立。裁決後陳劍琴在庭外形容裁決「相對正常」，又質疑禁聚令已成為警方壓制公民社會活動的手段。