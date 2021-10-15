警打擊兒童色情物品　拘6男檢逾200張相及影片

為響應警隊「保護兒童月」，網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)於周二(12日)至今日(15日)進行一個代號「跨欄」的行動，聯同港島、九龍東、九龍西、新界北及新界南5大總區人員採取行動，突擊搜查全港多處地點，以打擊與兒童色情物品有關的罪行。

行動共拘捕6名本地男子，年齡介乎23至60歲，涉嫌管有兒童色情物品，並檢獲載有兒童色情物品的電腦設備，初步於各現場總共起獲約178張兒童色情相片及影片，內容包括兒童裸露鏡頭或進行性活動。所有被捕人士已獲准保釋候查。

初步調查顯示，被捕人士從不同渠道，包括網站免費下載或購買、或透過分享軟件下載有關兒童色情物品，並儲存至檢獲的電子儀器內，而該六名被捕人士均為獨立人士，相信沒有組織性。

警方強調，管有兒童色情物品是嚴重罪行，違者經定罪後最高可被判入獄5年及罰款100萬港元。警方將繼續與不同執法部門及其他持份者緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪案，以免兒童被不法分子利用圖利，進行各類型色情活動或被性侵犯，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。