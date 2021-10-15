政Whats噏：修議規防拉布迅速獲通過　議員籲政府勿視財會為提款機

立法會喺建制派主導下，頻頻出手修改《議事規則》，以防日後仲有唔守規矩嘅議員利用程序漏洞，干擾會議進度。立法會財務委員會今日(15日)通過修訂會議程序，包括為轄下嘅人事編制小組委員會以及工務小組委員會設人數下限，規定唔可以少過15名委員，另外又訂明財委會主席可以就議程設定時限等。議員一致同意修改會議程序可以令會議更暢順高效，不過順帶批評政府官員經常遊花園，提醒佢哋唔好以為修改會議程序後，就可以當財委會係提款機啊！

會議原定需時2個半鐘，但最終只係花20分鐘就火速完會，有8位議員代表各自嘅黨派發言支持修訂《財務委員會會議程序》、《人事編制小組委員會會議程序》及《工務小組委員會會議程序》。議員陳克勤認為有必要修改程序，防止唔守規矩嘅議員鑽空子。佢仲強調要立此存照，話畀政府聽議員對於每一分每一毫撥款都睇得好緊，就算反對派議員離場後，亦有部分撥款項目難以通過。財委會主席陳健波早前批評官員回答議員提問時準備不足，成日遊花園，陳克勤話希望藉呢個機會，唔該官員以後準備好啲，直接回應議員提問，唔好以為修改會議程序就代表財委會變成提款機，「一撳就過」，話官員做唔好工作嘅話，議員會照樣投下反對票。

至於議員麥美娟就提到，以往反對派濫用會議程序，發言冗長，令外界衍生迷思，以為開會愈耐先有用。但其實會議時間愈長，只會耗用更多公帑，麥美娟認為政府嘅遊說同準備工作唔係單靠開會幾個鐘，早喺制定文件同政策時就應同議員建立良好嘅互動關係，作出充分討論。

而議員何君堯就支持修訂會議程序可以防止議員喺選舉程序上拉布，佢提及前兩年前議員郭榮鏗主持內務委員會選舉時濫權拉布，損害法定機制同法治精神，遺憾嘅係郭榮鏗「冇鞋挽屐走」，已經遠赴加拿大，唔再喺香港立足，仲話佢自食其果，早知今日，何必當初呢。