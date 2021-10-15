迷你倉大火死因研訊　助理區長承認無爆鎖方案

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（15日）繼續在死因裁判法庭進行。消防區長翟國威指自己當日協助上司溫錦明制定救火方案、檢視成效、因時制宜，但在律師追問下同意自己當日似一個隊員，多於一名主管，沒有發揮指揮角色。

證人翟國威在起火當日（2016年6月21日）為助理消防區長，兼仼消防及救護學院的基礎訓練總教官。當日制定聯合隊伍救火策略後，翟曾兩度進入火場，首次為了解儲物室的上鎖情況，確認其下屬使用的工具能夠完成爆破任務，當時翟只逗留約5分鐘便撤出。其後得知爆破進度理想，便再次入火場了解實際情況，但前行不久後便聽到有同袍要求幫忙拉喉，翟便不再觀察爆破情況，專心拉喉。

翟表示，自己入火場前由入口指揮官霍永雄為他檢查裝備。他承認自己作為教官，都忘記在進入火場前交出個人牌，並相信霍當時都沒有叫他交出個人牌。翟同意直接帶隊員去2樓迷你倉實地視察，比起閱讀平面圖理解間隔更有幫助，但當時他並無想過這個做法。

翟指長官曾經明確指示，要爆破3樓迷你倉內超過200個儲物室掛鎖，惟早前有證供顯示爆破行動並無系統，只是「呢度爆幾個果度爆幾個」，翟承認當時他們的確沒有具體方案執行爆破任務，他第二次入火場正是為了視察爆破情況，不過最後只顧拉喉沒能仔細觀察。

張耀升被抬出火場後，翟為他除下頭盔及面罩，發現張嘴唇發紫，面罩內並無空氣流出，未知是氣樽已無氧氣還是關掉供氧口。