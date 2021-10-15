威嚇市民購買會籍　海關拘4健身中心董事及職員

香港海關早前接獲5名市民舉報，指灣仔一間健身中心的銷售人員利用威嚇手段，促使他們購買健身中心會籍，涉嫌違反《商品說明條例》。今日(15日)海關人員在灣仔區，拘捕4名健身中心男董事及職員，涉款11萬港元。海關形容被捕人士行為卑劣，令受害者感到不安及無助。

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查指揮官黃志聰表示，5名男受害者包括3名學生及2名在職人士(18至36歲)，案情顯示受害者經過健身中心附近的街道時被銷售人員截停，利用他們的心地善良，要求幫手蓋印及填寫問卷，並將他們帶到樓上的健身中心，稱替其做簡單的體脂及體格分析，再以不同藉口叫其填寫地址等個人資料，又要求他們取出身份證明文件以核對身份。事主不虞有詐，取出身份證明文件兼填上個人資料。

其後，銷售人員覷準時機，稱事主在電子表格簽名後即可離去，但當事主簽名後，銷售人員即指其已經簽署了一份健身中心合約，需要付費。有事主大驚要求離開，惟遭到銷售人員阻止並鎖門，並威嚇有其地址及身份證資料，會派人上門追數。銷售人員亦會帶同事主到櫃員機提款，以支付健身中心合約的費用，事主亦被要求即時打開手機進入網上銀行，查看月結單及存款總額，從而榨取其金錢。

最後，銷售人員隨即要求他們跟預設的稿讀出來及拍片，以表達他們是自願購買相關健身中心的合約，以為藉此可逃避法律責任。銷售人員最終亦無交予相關合約副本及收據與事主。

海關經深入調查後，今日採取執法行動，在灣仔一大廈拘捕4名分別為健身中心男董事及職員(23至39歲)，並檢走平板電腦、手機、文件及合約等證物。至於涉事健身中心並非連鎖式經營，開業約1年。

海關提醒商戶必需遵守《商品說明條例》的規定，而消費者則應光顧信譽良好的商戶。在購買服務前，不應輕易地將身份證或信用卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，或不欲購買有關服務，應堅決拒絕簽署任何文件。

根據《商品說明條例》，任何商戶使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。海關強調，一直非常重視保障消費者的權益，絕不容忍健身中心的不良營商手法，並將繼續予以嚴厲打擊。