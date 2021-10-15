俄羅斯駐港總領館職員抵港後證染疫　西灣河嘉亨灣今晚封區

再有免檢疫人士抵港後確診！衞生署衞生防護中心今日(15日)表示，1名獲豁免檢疫的俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，抵港後進行居家隔離，及後染疫並列為初步個案。

中心表示，個案涉及1名55歲男病人，居於西灣河太康街38號嘉亨灣第1座，他是俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於上周二(5日)由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，未有驗出病毒，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於昨日(14日)提交的樣本結果呈初步確診，Ct值約15至16，並確認帶有L452R變異病毒株。

中心續指，病人沒有病徵，他曾於6月29日及7月27日於香港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。根據病人提供的資料，他於抵港後一直留於家中。由於病人於過去21天曾在港居住，為審慎起見，政府今晚會將病人於香港居住的西灣河太康街38號嘉亨灣第1座作出限制與檢測宣告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。