12歲女童與2成年男脫非法集結罪　惟1男因擲欄杆被判監

前年10月13日，荃灣青山公路近大河道一帶有人堵路，警方接報到場拘捕多人，包括一名年僅12歲女童及2名成年男子。3人否認參與非法集結，經審訊後，裁判官劉淑嫻今天（15日）在觀塘裁判法院裁定3人非法集結罪名不成立，但由於證據顯示其中一名57歲男被告當晚曾將欄杆從天橋上投下馬路，裁判官遂引用《裁判官條例》賦予的權利，改為裁定該被告公眾地方擾亂秩序行為罪名成立，判他即時監禁4個月。

被告為當時12歲女童、23歲男子王釗鴻、及57歲電器技工陳錫華。3人被控於2019年10月13日在青山公路荃灣段264至298號南豐中心外參與非法集結。

裁判官裁決時，裁定拘捕女被告的警長陳達斌為誠實可靠證人，但由於女被告案發時年僅12歲，法律上被假定為無犯罪能力，須由控方舉證推翻。控方傳召女被告中學副校長作供，指前年10月4日收到教育局關於《禁蒙面法》的指引，校方透過電子通告將指引發送給家長，學校周會上亦曾呼籲學生，基於個人安全理由，不應參與街上示威活動。不過裁判官指控方無法證明女被告家長收到通告後，有轉達給女被告。即使女被告案發時曾身穿黑衣及蒙面，與其他示威者在涉案馬路上集結， 她的背囊中亦有政治標語單張，劉官認為並不足以推斷出，女被告知道自己行為嚴重不當。因此裁判官裁定女被告罪名不成立。

就其餘2名男被告，裁判官就裁定拘捕2人的2名警員並非誠實可靠證人，指2警的證供與現場片段有矛盾。根據辯方提供的現場片段，顯示被告王釗鴻被警員制服及拘捕後，曾遭5至6人圍住，其後被人用棍狀物施以武力及腳踢，惟拘捕王的警員卻供稱當時王激烈反抗，有其他人到來協助，但他沒有留意其他人的行為。片段又顯示警員曾跪在王的身上。劉官認為拘捕王的警員作供時態度迴避，拒絕接納其證供。

至於拘捕被告陳錫華的警員，裁判官就指出，警員供稱陳案發時在天橋上，與20至30人集結在一起，陳將一個欄杆投下馬路上，其他人亦將水樽等雜物投下。惟裁判官翻看辯方提供的現場片段，發現陳投下欄杆的位置與警員的說法有出入，提及的路段亦沒有其他雜物。另外，陳在自辯時稱自己當時出於對警方施放催淚彈的憤怒，而投下欄杆，其後遭「速龍」警員制服。惟陳指當時被人用警棍打頭，事後頭部留有5厘米裂傷及須縫針。裁判官裁定陳為誠實可靠證人，由於案發時陳並未與他人集結在一起，因此裁定陳非法集結罪不成立，但因陳的行為屬擾亂秩序，危險及有機會傷人，亦可能感染他人，令現場情況惡化，遂裁定陳公眾地方擾亂秩序行為罪成，判他入獄4個月。