五旬獨居漢針後家中亡　胞弟質疑因接種疫苗引發爆血管

再有人懷疑因接種新冠疫苗後死亡，有讀者向東網報料指，其胞兄接種第2劑由內地與德國合研的復必泰疫苗後失聯，讀者及死者多次尋人不果後報警求助，警方破門後發現其胞兄在獨居的單位中暴斃。家屬質疑兄長因接種新冠疫苗後，引發爆血管致死。

讀者黃先生跟東網指，58歲的胞兄為獨居人士，住在深水埗的劏房單位，平日在科企公司從事文職工作。胞兄上周五(8日)在放工後到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心，接種第2劑由內地與德國合研的復必泰疫苗。但胞兄在本周日(10日)的例行家庭聚會中未有出現，黃先生及家人致電胞兄不果。他們擔心胞兄的安危，於是在周一(11日)報警求助，惟家人並不知道劏房單位的確實地址，未能即時上門尋人。

其後，死者生前所工作的公司亦發現死者已2天未有上班，懷疑死者失蹤，並聯絡死者家屬，提供死者住址。黃先生到單位外拍門沒人回應後，再次報警求助。警方破門入屋後，發現胞兄已命喪黃泉。

黃先生透露，死者一向身體健康，從未聽到死者有任何長期病患，在上周日(3日)的聚會中未見有異樣，並指胞兄在注射第1針復必泰疫苗的時候只出現針口痛的情況，未有其他嚴重副作用。但黃先生稱，在發現屍體的時候，留意到胞兄的身體已經發臭，估計他已離世數天。黃先生又發現，胞兄在即時通訊程式的最後上線時間為打針當日晚上。他認為胞兄暴斃與疫苗注射有關，懷疑兄長因接種第2針復必泰疫苗後出現副作用，引發爆血管致死。他又指遺體將在數天內進行解剖驗屍，了解死因。

根據黃先生提供的胞兄疫苗接種紀錄顯示，死者2劑復必泰疫苗均在枝角公園體育館社區疫苗接種中心中接種，首劑疫苗接種時間是在上月11日，並在約1月後打第2針。東網正向衞生署查詢事件，暫時未獲回覆。

截至本月10日，衞生署指接種計劃開展後合共接獲6,185宗異常事件報告，其中46宗為離世前14日內曾接種疫苗人士的死亡個案。衞生署稱沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關。