新交通運輸研究目標2025年完成　優先探討提升的士服務

為調查市民最新出行習慣，以及研究引進創新交通模式和技術，港府去年提出將進行1項全面的《交通運輸策略性研究》，是當局第4次就整體運輸進行研究。運輸署交代最新進展時表示，正制訂具體安排，並已展開遴選及招聘顧問的工作，目標是今年年底批出顧問合約，2025年完成整個研究。署方並表明會優先探討提升的士服務質素。

據運輸署最新文件顯示，是次研究範疇可歸納為4個主要方針，包括充分利用有限的道路空間；提供以人為本及有效率的公共交通服務；提倡綠色運輸和主動出行模式，以及加強與大灣區其他城市的交通連繫。

文件指出，現時繁忙日子及時段經常會出現交通擠塞，尤其是市中心及來往市中心的路段，研究將探討若干策略，包括管理道路的使用和控制車輛增長，分散繁忙時間的車輛流量；智慧公路等技術以提高道路空間的效益；以及探討合夥用車，即共乘概念，按實時需求提供交通服務。

公共交通服務方面，研究將維持以鐵路作為骨幹的公共交通系統，但會探討在新發展地區引入合適的新公共交通系統，例如無軌電車、巴士快速交通系統、自動駕駛車輛系統等。研究另計劃探討提升的士服務質素的可行方案，以及探討利用來自道路管理及控制車輛增長措施的收入，以改善公共交通服務及穩定車費。

至於中港兩地跨境運輸，研究將探討改善並協調各項跨界公共交通服務，以提升整體服務效率、質素及加強各個口岸的協同效應。同時，審視大灣區最新運輸及交通服務的發展，並建議合適的本地交通配套，以提供更快捷方便的貨運及客運服務。

運輸署稱，由於整項研究涵蓋範圍廣而深，將會就個別較嶄新或社會關注的議題，如提升的士服務質素等，優先推展研究。該署將因應其實際進度，分階段就中期研究結果諮詢持份者，以期盡早制訂相關的交通運輸政策和推出可行的適切措施。