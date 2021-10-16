工程學青年義工研發抗疫科創　送贈逾百長者

一群就讀工程學的青年義工發揮所長，利用科創知識服務荃灣區的長者及低收入家庭的小朋友，向長者派發由義工研發用於新冠肺炎下抗疫的科創產品，如「U型水渠缺水警報器」及「智能鞋底消毒噴霧架」，逾數百位長者受惠。

青協獲「滙豐香港社區夥伴計劃 2020」資助，舉辦「師父上門」計劃，讓義工研發科創產品。有義工研發「U型水渠缺水警報器」，利用探頭探測U型隔氣水管內是否有足夠儲水量，當警報器響起時便提醒長者要加水入排水口，以阻隔細菌。「智能鞋底消毒噴霧架」是幫助長者自動消毒鞋底，只要把鞋放上有紅外線感應的鞋架上，就會自動噴出消毒酒精消毒鞋底，遏止病菌在家中傳播的風險。義工分組探望區內長期留家的長者，並向他們派發科創防疫產品。

「師父上門」亦有義工教授低收入家庭的小學生和中學生基本的科創知識，如簡單編碼、推動摩打的方法等，也曾舉辦工作坊與學生一同制作以剩餘物資製成的玩意和裝飾品，目的是培養學生的思維和解難模式。一眾青年義工表示從中學習到如何顯淺地教懂別人科學知識，並在日常生活中活用科技。