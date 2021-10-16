東方日報A1：封殺海上私路　警方緝捕　海關圍堵

中港因疫情遲遲不通關，不但令兩地人流、貨流大受影響，更催生海上走私大爆發。繼早前數十隻大飛在海上亡命飆艇後，昨日凌晨海上通道再現「人肉速遞」，9名內地女子乘大飛來港被截獲，料赴港賣淫，這次已是本周第二宗相關案件。今年1月至9月，水警截獲從海上抵港的非法入境者已有1,507人，幾等同去年全年的1,549人，顯示這類罪案十分猖獗。警方不排除有人安排人蛇偷渡來港從事賣淫活動。而香港海關及水警的走私執法數據亦顯示，中港封關逾一年半中，兩部門破獲的海上走私案件及貨值，均較通關前大幅飆升。

警方及本港執法部門連日採取行動，打擊走私活動，昨晨再建功。本報獲得獨家消息，11名內地人企圖從屯門搶灘上岸，過程遭全程拍下。據指，有關人等乘坐一艘快艇，行駛期間海面湧起白頭浪，各人用手抱頭，坐姿似盡量蹲下，以圖避開執法人員視線。本報獨家獲得的照片顯示，企圖入境的11人被發現後，遭強光照射，全部人雙手放在頸後，抱頭向下。據觀察，大飛乘客大多為長髮女子，疑屬妙齡少女，後方負責駕駛快艇的是兩名男子。

警方回覆查詢指，水警西分區人員昨日進行打擊走私及偷渡等違法行動期間，於昨晨約2時50分在屯門青山灣附近發現一艘可疑快艇，遂上前截查。警員在艇上拘捕9名涉嫌非法入境的內地女子（21至32歲﹚，以及兩名內地男子﹙26歲及30歲﹚涉嫌協助及教唆他人非法入境被捕。案件仍在調查中，警方不排除有人安排人蛇偷渡來港從事賣淫活動，將繼續透過情報搜集及適時採取執法行動，以打擊一切違法行為。

本周一﹙11日﹚亦曾發生同類案件，警方青山分區人員在當日凌晨近2時，在屯門龍鼓灘路一帶進行埋伏行動，並在龍鼓灘村附近，發現一輛可疑市區的士，上前截查期間，的士逃去，其後遭警方截停。警方在車上發現3名越南籍女子（22至31歲），她們涉嫌「非法入境」被捕，其隨身行李上更藏有大量避孕套及潤滑劑，相信是在龍鼓灘登岸後被發現；另外，車內一名持行街紙留港的越南男假難民（37歲），涉嫌「協助及教唆他人非法入境」被捕。

針對近年海上走私案愈趨猖獗，執法部門進行海上打擊行動亦相應增加，截獲的海上走私案件大幅上升，海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍在昨日的龍蝦走私案記者會上指，今年首3季海上緝私案件及貨價，較去年同期分別上升兩成及一倍有多。據警方資料顯示，水警總區去年緝獲走私案件數目、貨值及拘捕人數，均較前年勁升，其中貨值更升逾5倍半。

粵港海關連破3宗走私龍蝦案，搜違規進口商檢1.8億元貨拘20人。去年10月起，內地政府就澳洲龍蝦實施更嚴謹檢疫措施，澳洲政府至11月亦宣布停止向內地輸出龍蝦，惟措施亦令相關走私活動更為活躍。本港海關注意到趨勢，早前與內地執法部門展開聯合行動，在3個月內接連打擊兩個走私集團，同時亦突擊搜查全港多間疑涉故意虛報或漏報進口量的龍蝦進口商，起獲近230噸未申報龍蝦，市值逾1.8億元。

受上述措施影響，內地無法以正規管道進口澳洲龍蝦，同時香港海關發現本地龍蝦進口商由50間暴升至80間，每月進口量由120公噸上升至260公噸，懷疑背後牽涉走私，因應情況成立專案小組，並與內地執法部門聯繫交換情報。

在今年7至9月，本港海關與國家海關總署緝私局等部門採取代號「JL」行動，成功偵破3宗走私澳洲龍蝦案，拘捕隸屬兩個走私集團的13名男子（25至61歲），檢獲5,300公斤、總值約420萬元龍蝦及3艘漁船。

海關有組織罪案調查科特別調查組指揮官黃貞富指，其中一個涉案走私集團在長沙灣碼頭將龍蝦搬上船，假裝本地銷售，並趁深夜無人時偷運至內地。今年7月初，集團利用漁船經大嶼山南部駛至粵港分界線位置，期間搬貨上另一漁船時被廣東海警局截獲，而該集團翌月再借道香港西部水域，改經機場三跑對開海域進行走私，同樣難逃法網。另一個走私集團更為狡猾，揀選較偏僻的大澳落腳，用快艇將龍蝦偷運往內地，海關上月初在大澳針對部署，始將集團搗破。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指出，走私集團在休漁期初會採用快艇走私，待休漁期後轉用漁船魚目混珠，並將龍蝦偽裝成本地魚獲偷運往內地。海關派出多艘區域巡邏船及高速截擊艇，配合雷達系統監察各水域，並分析走私船的航速、航向及位置，適當調派船隻前往執法。同時，海關為有效堵截走私源頭，重點調查內地新措施生效後才開始進口龍蝦的商家，於本月12日搜查10間目標進口商，揭發有人刻意虛報或漏報龍蝦進口數量，共檢獲228噸未申報的進口澳洲龍蝦，市值達1.8億元，並拘捕7名涉案公司董事。

有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍稱，涉案進口商相信是空殼公司，待龍蝦空運到港後暫存倉庫，待時機成熟再偷運至深圳或廣州，再經機場或水產市場分送內地各省買家。海關將進一步調查走私龍蝦去向，以及其他本地進口商入口情況，不排除有更多人被捕。

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