港府弱勢政策屢遇阻礙　聶德權：未來公務員要善於作爲敢於擔當

新一份《施政報告》建議檢視公務員高層職位選拔聘任機制，確保「有能者居之」。公務員事務局長聶德權今早(16日)在電台節目表示，本港過去兩年經歷修例風波和紛爭，政府施政舉步維艱，批評社會有人為反對而反對和泛政治化，最終要中央出手落實《港區國安法》和修改選舉制度，故公務員日後亦必須符合愛國者要求，在接納憲制秩序的前提下服務社會。

聶解釋，檢視公務員高層職位的選拔聘任機制，並非表示現時的一批「唔掂」，認為現時的公務員團隊仍是專業高效，但未來需要符合多個條件，包括愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當、勤政為民。他又形容過去政府一直打「守勢波」，每次推動新政策都有好多阻力，好大挑戰，經常要考慮社會如何反對，立法會如何拉布，有沒有人提出司法覆核，又擔心被指官商勾結，未來公務員需要在機制上較以往更積極主動。

他指出，日後絕大部分政府職位仍然會是內部晉升，但部分或會公開招聘，例如體育專員，因為體育專員除了要協調不同部門工作以及和業界溝通，亦要跟進不同體育賽事，工作有延續性，經常抽調並不理想，而公務員學院院長，就會從內部選拔和公開招聘兩方面進行。