防疫措施影響外商信心　邱騰華拒捨近圖遠　首要爭取與內地通關

本港過去幾年受黑暴及疫情摧殘，令經濟及營商環境大受影響，商務及經濟發展局局長邱騰華今早(16日)在電台節目亦承認，事件某程度上有影響外國商會對香港的營商信心，當局有加強與外國商會的溝通，令他們更好掌握香港的情況。對於有外國商會認為本港的防疫措施太嚴謹，邱指包括外國商會在內不同持份者都明白，香港要通關不應該捨近圖遠，首要爭取盡快與內地通關，而內地的防疫措施很嚴謹，本港必須要配合，但強調港府的政策並不是鐵板一塊，有需要收緊都會收緊。

邱指出，外圍營商環境是否否極泰來，視乎不同行業，但整體而言，今年全球的營商環境有正面增長，不過由於疫情仍未消散，全球的經貿仍然陰霾密布。

他又表示，本港的《版權條例》落後國際多年，必須要做「保底」工作，及時修訂法例，認為修例可以鞏固香港的經貿環境，保障版權持有人，否則現有法例很多時候都不適用，會「綁手綁腳」，強調草案會對合理的戲仿、諷刺作品有豁免，尊重表達和創作自由。他補充指，會以2014年版本的草案作出草擬範本，但強調「起點不代表是終點」，會再諮詢各界，參考近年的實際發展去草擬法案。