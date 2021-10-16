去年7.1非法集結案　梁國雄朱凱廸陳皓桓等7泛民囚6至12個月

已於今年8月宣布解散的民間人權陣線（民陣），於去年申請於7月1日舉辦遊行，被警方反對，惟當日港島區仍有未經批准遊行。陳皓桓、胡志偉、梁國雄、朱凱廸等8人事後被檢控。除了陳榮泰擬不認罪要在明年受審外，其餘7人早前分別承認煽惑他人參與未經批准集結、組織及舉行、明知而參與未經批准集結等罪，法官游德康押後至今早(16日)在區院判刑，7人分別被判監6至12個月。

其中陳皓桓被判入獄12個月，曾健成及胡志偉被判入獄10個月，梁國雄被判入獄8個月，徐子見、朱凱廸及鄧世禮被判入獄6個月。由於陳皓桓、梁國雄、朱凱廸均因另案正在服刑，法官下令本案的部分刑期與其他案件刑期分期執行，換言之，陳皓桓因本案被加監3個月，朱凱廸被加監2個月，梁國雄被加監1個月。

陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉等4人，承認於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑他人明知而參與屬未經批准集結的公眾遊行。陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄、鄧世禮等6人，承認於2020年7月1日在灣仔一帶舉行或組織未經批准公眾遊行。陳皓桓及梁國雄兩人另承認明知而參與該公眾遊行。

案情指，去年3月，民陣向警方申請於去年7月1日由銅鑼灣遊行至金鐘。警方於去年6月與民陣代表商討後，以疫情及公眾秩序為由，發出反對通知書。民陣向遊行上訴委員會提上訴，也被駁回。陳皓桓、胡志偉等人於去年6月30日，於終審法院外舉行記者會，表示會堅持遊行，並呼籲公眾出席。

去年7月1日下午，市民在銅鑼灣東角道一帶聚集，他們無視警方警告拒絕離開。陳皓桓、朱凱廸等人拉起橫額，帶領群眾叫口號及指揮遊行路線。當示威者行至杜老誌道時，警方水炮車駛至試圖驅散，眾被告於是散開，待水炮車駛離，他們又重新聚集。下午3時許，陳皓桓及梁國雄在銅鑼灣運盛街召開記招，希望香港人不要放棄，堅持表達訴求。當日有人在現場用雜物堵路及縱火，也有人灑溪錢落地，令交通受阻，部分商戶需關閉。