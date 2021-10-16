北部都會區擬建5條新鐵路　陳帆稱未必全由公帑興建

施政報告提及的北部都會區發展策略，建議落實5個新鐵路項目。運輸及房屋局局長陳帆今日(16日)稱，注意到社會關注多個項目會否加重政府財政負擔、造成「一鐵獨大」，以及令東鐵綫及屯馬綫更為擠迫。他進一步解畫，北部都會區下的新鐵路項目沿線大部分土地仍未開發，相信或可提供物業發展機會，為鐵路項目融資，料屆時未必全部項目均需公帑出資興建。

上述5個擬議的新鐵路項目，包括3個跨境項目，即連接深圳前海與洪水橋的港深西部鐵路、連接新田及新皇崗口岸的北環綫支綫，以及將東鐵綫向北伸延並將羅湖站遷移至深圳；以及2個本地項目，包括將北環綫從古洞站東延，連接尖鼻咀及白泥的自動捷運系統。

陳帆今日發表網誌，指政府暫時未有這些鐵路項目的成本估算，但興建新鐵路項目未必需要直接以公帑資助。當局有不同方式為鐵路項目提供財政資助，最常用的方式是在擁有權模式下，以「鐵路加物業」模式去為鐵路項目融資。

有別於只有一個車站的廣深港高鐵香港段，以及行經繁忙鬧市的沙田至中環綫項目，屆時北部都會區內的未開發土地或可發展物業及為鐵路項目融資。當局期望日後在運房局轄下成立的鐵路署，可透過加強的監察及控制策略，審慎檢視鐵路項目的成本，並確保項目準時及在成本預算內完成。

陳帆表示，得悉市民及政黨或擔心港鐵公司能否獨力承擔所有鐵路項目，特別是多個鐵路項目正逐步落實，而政府又同時規劃「明日大嶼願景」下的優先鐵路走廊。根據政府與港鐵公司簽訂的營運協議，若新鐵路項目屬現有鐵路網絡的延伸，當局會先邀請港鐵公司就有關項目提交建議書，以推展該項目。

至於與現有鐵路網絡沒有直接關連的新項目，政府可考慮邀請港鐵公司推展，或公開招標。他說會因應每一個鐵路項目的性質，考慮是否由港鐵公司負責推展。

而當有關鐵路項目屬跨境項目，政府會與內地當局磋商，參考他們意見。港深兩地已經成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，陳帆指已帶領港方官員出席專班首次會議，其下的技術小組亦已召開首次會議，跟進上述跨境鐵路項目的推展，包括研究各項目的推展方式及財務安排，當中港深西部鐵路的首階段研究預計明年完成。