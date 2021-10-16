通關無期恐觸發新一輪裁員潮　旅遊業促盡快「開閘救市」

受新冠疫情影響，香港、內地及澳門的正常交通停頓近兩年，同時衍生許多家庭和經濟問題。有政黨今早(16日)聯同香港旅遊促進會及商界代表，到政府總部遞交逾千名市民簽名，要求早日恢復通關。

該政黨及商界代表促請港府，以迫切心態「救人救市」，盡速做好所有配套措施，包括加強外地入境旅客檢測、立即推動自願使用健康碼，為恢復與內地及澳門正常通關做好準備，讓三地居民盡快自由往來。

代表又指，現時可用的提振經濟措施，大部分已經推出，並到達樽頸，除非短期內能夠恢復同內地及澳門通關，否則現時的失業率會繼續維持，個別行業例如交通、旅遊及零售的經營狀況不會再有起色，甚至因為年關將至，會有中小企業考慮結束業務。

香港旅行社東主協會會長梁國興表示，現時旅遊界已經流血不止，再拖延通關，勢必在明年觸發下一波結業潮，進一步裁員必定會發生；食玩假期董事長陳志華亦表示，在內地設有辦事處及公司，未能親自往內地處理業務，亦有許多香港人和內地親友分隔，即使家有白事亦未能親自送別，恢復通關是非常迫切的社會問題。

港珠澳大橋跨境巴士「港澳一號」副秘書長崔定邦指出，澳門和廣東省的旅遊業亦都需要香港旅客，港府做好疫情管理工作，令內地當局有信心同香港恢復通關，同樣有利澳門和內地的社會，港府有責任認清楚角色，盡快完善防控工作，在香港推出「自願使用健康碼」，令香港的防疫工作能夠同澳門和內地對接。