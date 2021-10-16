走出舒適圈面對創業挑戰　棒球孖寶球場外繼續拍住上

走進殘舊的工廠大廈，其中一個單位卻充滿活力，除了是因為舖在地上的仿草地氈外，更是因為有一群在努力練習棒球的學生。這是本地棒球運動員譚浩賢（Benny）及趙嗣淦（Kenneth）延續棒球夢的地方，他們希望透過創立本港首個室內棒球練習場，為本地棒球孕育更多幼苗。

Benny及Kenneth長年為棒球奮鬥，他們都是多年香港棒球代表隊的成員，Benny更是代表隊的隊長，而Kenneth的投球時速則高達137公里，為本港球速最快的投手，亦是香港首位外流捷克、德國及澳洲的職業棒球員。打而優則教，他們在自己球員身涯的暮年決定手執教鞭。

「以前做球員開始都無好確定一定要做教練，但去到呢個階段，我同隊長都係想為香港棒球再出多一分力。」Kenneth代表了香港隊有約12個年頭，當然知道香港棒球發展的限制，「雖然唔可能一直做球員，都希望未來香港嘅球員繼續有多啲好嘅設施、好嘅教練，去幫呢個球壇依家缺失嘅一啲元素、去補足一啲不足。」

棒球在香港不屬精英項目，獲得的支援有限，在香港打了棒球約18年的Benny有感而發，「半職業嘅訓練係咪可以令你拎到好成績呢？都係嗰句，有雞先定有蛋先，即係有資源先有成績，定係有成績先有資源呢？我諗呢個係香港比較大的問題。」

本地運動資助的機制難以改變，二人都覺得自強才是方向，於是便攜手成立香港首間室內棒球練習場，希望針對香港缺乏的範疇，集中在技術上訓練有志改善棒球技術的朋友。

「其實都係好大嘅挑戰，要跳出自己舒適圈。」一直都是在球場上奮鬥的Benny坦言自己未想過創業，「如果無佢（Kenneth），我唔會自己咁冒險去做呢樣嘢」，他形容Kenneth有份運動員的自信，給了自己很多新的衝擊及啟發。

Benny與Kenneth在球場認識多年，大家對彼此的信任與感情濃厚，但其實在Benny口中充滿自信的Kenneth，也同樣受到對方影響，如二人有次隨港隊在外國比賽，Kenneth因狀態火熱故表現興奮，但Benny卻在那時「拉一拉佢」，要他冷靜。

Kenneth坦言當刻感到詫異，「點解會挫一挫我，令我好似有啲唔順呢，但倒轉頭諗，其實當日如果佢無咁做，效果可能會無咁好，起初我都唔會太聽佢講，但後來我發現佢係啱嘅，亦知道自己缺點，原來有隊長幫我補底，可能係最好嘅方法。」

大家都認為彼此的信任是在球場上建立，兩個人的性格可以互補到不足，因此Kenneth認為雖然二人在創辦練習場時會有很多問題，「但我相信一直行落去，問題會自然解決得到，又毋須要太擔心，相信我同隊長喺度時，無問題係解決唔到。」

兩人在創辦練習場時理念一致，都希望為香港培育未來技術更佳的棒球員之餘，也希望幼苗們有良好的心感，Kenneth認為技術當然是一個很好的輔助，令一個球員的生涯可以走很遠，「心態絕對係一個球員走幾遠嘅重點。」

Benny直言打棒球很多時都要面對失敗，「好多時你都面對打唔到波、揮空」，正正是棒球令自己學懂甚麼是堅持、甚麼是努力才會有結果，因此他想學生明白到失敗不是一件壞事，人是可以在失敗中吸取經驗，從而令更加接近成功。

Kenneth亦指棒球就是個不停面對失敗的遊戲，「所以失敗同挫折對棒球員嚟講都唔係好大嘅事」，他希望學生可學懂管理自己情緒，場上遇到不同狀況時，用一個寬容一點的態度面對所有失敗，「拎出自己最好嘅表現，對方嘅表現控制唔到，同自己嘅比賽要優先，跟住先同人比賽。」

在今年的東京奧運期間，代表本港參賽的選手備手關注，Benny指，大家關注運動員是好事，但希望不要只是關注眼前

，即是鏡頭前的光輝，「可能好多辛酸事係大家唔知道。」

Kenneth則認為運動員有關注度當然好，但他希望以後的香港會是即使沒獎牌、沒成績，大家都是會很關注運動員的發展，而不是未有獎或拿不了獎，沒有資助的運動員就不是運動員，「我嘅感覺就係無拎獎嘅運動員就係不值一提嘅運動員，」Kenneth相信這是所以小眾運動員的感覺，他認為為香港奪獎是職責與本分，但運動員是很希望得到支持。