輕軌突停運半年更換電纜　關注團體斥公布倉卒須追責釋疑

斥資超過100億澳門幣興建的澳門輕軌氹仔線，通車未夠兩年以來，發生至少16次故障。經檢測後，澳門政府發現故障與列車供電的高壓電纜「跳掣」有關，決定更換總長度約124公里的全線電纜。為配合工程，氹仔線將於下周三(20日)起暫停服務約半年，料影響每日使用輕軌出行的約2,000人次，維修開支則由系統供應商承擔。負責營運及維護的港鐵公司稱將配合相關決定及安排。

澳門交通諮詢委員會委員古慶祥批評政府對輕軌停運的資訊公布倉卒，認為會對部分當地市民造成一定影響，屆時要透過巴士特班車等措施紓緩交通壓力。古又質疑，輕軌等大型基建落成前均會試運和驗收，而輕軌啟用後出現多次故障，為何未能檢驗出相關原因。他希望政府可進一步交代內情，以釋除公眾疑慮，並避免同類事故再發生。

澳門公用事業關注協會理事長鄭仲輝則稱，今次更換輕軌電纜費用雖由系統供應商負責，但仍要追究事故責任，並調查是否設計、用料或維修等工序出錯。目前輕軌的載客量低，但政府仍需支付電費和員工薪工等，入不敷支，建議在更換工程完成後繼續停運，等待旅客量上升再重新營運，以減少不必要的公帑開支。