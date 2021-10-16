康宏3前職員串謀證券公司總經理詐騙　2人囚5至7個月　另2人緩刑

康宏環球(前稱康宏金融控股，下稱康宏)2名前高層及1名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4,960萬港元。上述4人被廉政公署控告兩項串謀詐騙罪，上月被暫委法官王興偉裁定4人兩項串謀詐騙罪成，今日(16日)在區域法院被判囚4至7個月，其中2人獲准緩刑18個月，另外2名康宏前總裁及總監被取消董事資格2至3年。

4名被告依次為康宏前行政總裁麥光耀(47歲)、康宏前首席財務總監陳麗兒(49歲)、康宏前經理黃淑安(42歲)，以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明(51歲)。4名被告被控於2014年6月1日至2017年4月27日，串謀詐騙康宏理財控股有限公司(康宏之前名稱)、其董事局及潛在投資者。麥陳黃3名康宏前僱員則另被控於2014年6月1日至2016年1月31日，串謀詐騙聯交所，即隱瞞康宏証券為實際配售的代理。

律師求情指，麥自5歲隨父親來港住在板間房，一直奮鬥，今天的成就得來不易，本是一個為人津津樂道香港故事，可惜本案令他從名譽掃地、前程盡毀，形容麥承受的痛苦及壓力遠比判刑大。律師又指，陳在案發初期作為一名高齡產婦，專注安胎，加上患產後抑鬱症，一度要靠藥物控制病情，指陳的工作為她帶來弊多於利，包括接二連三的官司，強調陳作為員工履行上司指示無可厚非，並呈上前康宏金融集團行政總裁莊偉忠撰寫的求情信，指出陳非貪婪之人。

黃的律師同樣強調其參與程度低、並非公司管理層，作為一個員工，只是按指示聯絡與案相關人士。至於李的角色被動、可取代，對投資者沒構成損失，加上現時已轉投建築行業，沒有重犯機會。

法官指，4名被告均為專業人士，其中3名康宏前員工均有會計師資格。4人必然在知悉情況下參與本案，協議隱瞞有關事宜。正如裁決所指，麥是本案的始作俑者，陳、黃作為下屬半推半就參與，李亦願意配合3人的勾當。法官不接受辯方指麥干犯本案非為個人利益的解釋，指出麥可按正規途徑聘請康宏的關連公司處理債券配售事宜，但間接持有康宏証券股份的麥為了「肥水不流別人田」，決定犯案以獲取較大利益，裁定麥要負最大刑責。至於陳、黃2人在涉案時段均有個人或家庭困擾，她們沒有個人得益，相信重犯機會低。

法官同意本案對各被告的個人、家庭及事業均造成很大打擊，長達近5年的候審期對各被告構成巨大精神壓力，故酌情減刑2個月，兩項控罪刑罰同期執行。最終判麥即時監禁7個月，李即時監禁5個月，陳、黃分別獲判囚5及4個月，但准以緩刑18個月處理。麥、陳分別在3及2年內不得出任任何公司董事。