今增6宗輸入病例包括3外傭　其中5人帶變種病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日(16日)新增6宗輸入病例，涉及4女2男，年齡介乎33至55歲，所有患者均曾接種新冠疫苗，其中3人為抵港外傭，而其中5人證實帶有變種病毒。由於本地無源頭不明個案，衞生防護中心今日不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,292宗，另有少於10宗初步確診個案。

今日新增的患者全部由高風險的A組指明地區抵港，其中1名55歲男子(個案編號：12292)為俄羅斯駐港總領事館人員，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離期間確診，政府昨日(15日)於其居所西灣河太康街38號嘉亨灣第1座作出限制與檢測宣告，今早完成整棟大廈800多戶的強制檢測。

輸入個案中的3名患者為抵港外傭，分別由本月12日及14日，乘坐「CX776」及「5J272」航班從印尼及菲律賓抵港，從印尼抵港外傭已接種由內地研發的科興疫苗，於香港荃灣絲麗酒店檢疫期間檢測確診，惟其變異病毒株檢測結果待定，暫未知是否帶有變種病毒。

另外2位由菲律賓抵港外傭，分別在竹篙灣檢疫中心及香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」時檢測到確診，她們已於菲律賓分別接種科興疫苗，以及由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

餘下2人均是於本周四(14日)，從英國乘坐「BA031」及「VS206」航班抵港，2人同樣接種了復必泰疫苗，抵港後在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」時檢測結果呈陽性，即染疫。