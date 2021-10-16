土地規劃程序冗長繁瑣　學者指發展新界北須拆牆鬆綁

現屆政府最後一份施政報告提出《北部都會區發展策略》，長遠重點發展新界北地區。就東方傳媒機構上月率先向政府提出藍圖，倡議善用土地資源，並點出港府無善用土地資源，規劃思維守舊，以致「有地不懂用」。香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮今（16日）提出同樣觀點稱，新界北發展構思是近期政府少有貼地的長遠策略，且必然可以實現，但問題是必須有效率地落實，包括在制度上必須盡力拆牆鬆綁。現時由土地規劃到樓宇落成需經過冗長而繁瑣的程序，花時數十年是等閒事，他認為政府提出可能修訂《城市規劃條例》及《新界條例》以加快土地發展進程，將現時活化工廈的標準金額補地價擴展至新界，均顯示政府加速發展新界的決心。

鄒廣榮指出，新界過去發展緩慢的原因之一是土地業權分散，其中祖堂地散布新界各區，而業權必須有百分百後人同意才可轉讓，新界農地發展寸步難行。倘若將來能將祖堂地轉讓門檻降低，必有利落實北部都會區發展計劃。政府亦同時可考慮，以政策誘導私人業主重組地界，釋放土地發展潛力以配合政府土地規劃及造地策略。他指重組地界在外國有非常成功案例，例如全日本就有三分之一的市區土地，即370,000公頃土地是透過土地區劃整理得來的；而南韓首爾超過五分之一的已發展土地也是由重組地界得來，共12,700公頃。

他又建議，當局可利用土地債券作重組地界及造地的融資工具。政府若能立法規管土地債券，在區塊鏈平台買賣，既可強化土地債券的功能，又可體現結合香港金融及深圳科技創新的優勢，有利強化香港國際金融中心的地位。

鄒廣榮又稱，為免造地發展對政府帶來財政壓力，建議政府可因時制宜選擇適合的融資方法；其次，政府需及早未雨綢繆，在工程量大增前，提升建造業產能及生產力，例如鼓勵使用預製組件及改善建築地盤工作環境，吸引年輕人入行，在工程量高峰期間亦可考慮有限度輸入勞工，紓緩短暫勞工短缺的問題。