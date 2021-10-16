邱騰華指合理二創可豁免　《版權條例》或因應國安法加細節

政府曾在2011年及2014年提出修訂《版權條例》，惟最終立法會因拉布而未能處理。

俗稱「網絡廿三條」的《版權修訂條例》早在10年前提出，新一份《施政報告》提到目標在下屆立法會提交修訂該條例的草案。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(16日)在電台節目稱，本港的《版權條例》落後超過10年，未有涵蓋電子數據，導致執行時「綁手綁腳」，當局須做「保底」工作，及時修訂法例。修訂《版權條例》對二次創作會有合理豁免，又會參考實際情況發展，修訂《港區國安法》。

邱騰華指出，過去曾兩度在立法會進行《版權修訂條例》二讀，但因受到「拉布」影響而胎死腹中，本港在過去兩年克服社會事件帶來的經濟影響，亦完善行政立法關係，相信現時是好時機。他重申，法例需保護版權持有人應有權益，並尊重表達及創作自由。

邱表示，修訂法例可鞏固本港的經貿環境，並可保障版權持有人；又指是次修訂主要參考2014年提出的草案，但強調「起點不代表是終點」，不排除會因應港區國安法加入細節，但強調2011年及2014年的法案對很多合理情況有豁免，包括戲仿、諷刺等二次創作，「問題係豁免範圍有幾多」。當局會再諮詢各界，亦會參考近年的實際發展草擬。