鄧炳強直指有情報人員去黎智英報館工作　倡設間諜罪

施政報告提及《基本法》23條立法，冀與《港區國安法》相互填補。保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問時提到，正研究23條立法加入間諜罪，並特別點名「12港人蛇案」，李宇軒及陳梓華被控串謀勾結外國或境外勢力案中，李陳二人認罪並透露案情，指有一個「前外國情報人員」，「去咗黎智英間報館做嘢」，意指黎智英助理Mark Herman Simon，並從而穿針引線，安排李陳二人到外國從事危害國家安全的事情，反映間諜行為早於2019年已在香港出現。

鄧炳強重申，23 條立法有必要規管間諜行為，指在中美角力環境下，有些國家希望利用香港作為工具危害中國國家安全，如果有人認為本港間諜威脅會停止，是「有啲天真」。

鄧指出，市民理解國家安全是迫切問題，並相信現時是推行23條最佳時機，當局會向社會解說清楚，亦會做適當的諮詢，最主要是視乎立法會會否通過，如果市民有不同看法，會在立法會反映出來。

對於政府正研究辱警罪的保障範圍，或向下屆立法會匯報進展，鄧炳強在另一傳媒訪問時透露，過往不時有警員或公職人員執行職務時被辱罵，除打擊執法外，也培養出不守法的意識，「有人會覺得不守法很威，辱罵你也沒有後果」，所以他認為立法其中一個考慮方式，雖現有阻礙公職人員執法等罪行，但入罪門檻要求較高。