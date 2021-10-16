港企CEO葉家麟　獲聘任三亞市旅遊推廣局局長

內地傳媒報道，第23屆中國三亞南山長壽文化節暨首屆三亞南山福壽文化節周四（14日）重陽節在海南省三亞市南山文化旅遊區開幕，三亞市委常委、副市長譚萍，崖州區委副書記、區長童立艷，三亞市旅遊推廣局局長葉家麟等人出席開幕式；意味着現年33歲、出身商業世家的香港企業Aero Link Limited始創人兼行政總裁（CEO）葉家麟，正式擔任三亞市旅遊推廣局局長一職，並首次以新身份公開亮相。

據報道，三亞市委組織部上月2日發布了一則擬任幹部人選公告，其中，葉家麟擬聘任法定機構正職（聘期三年）。公告簡歷顯示，葉家麟於1988年3月出生，大學法學學士，此次獲市委組織部公示，是作為「三亞市面向全球公開選聘高端管理人才」；葉家麟此次履新的三亞市旅遊推廣局，成立剛剛一年。

三亞市人大常委會去年2月27日通過關於設立三亞市旅遊推廣局的決定，該局是由三亞市政府發起並依法登記設立的法定機構，承擔政府的部分公共服務職能。該局實行理事會領導下的局長負責制，實行企業化管理、市場化運作，不以營利為目的，不列入行政機構序列，不從事法定職責外事務。

從機構職能而言，三亞市旅遊推廣局負責制定三亞旅遊推廣規劃和計劃，在全球範圍內開展三亞旅遊的宣傳與推廣，統籌管理三亞旅遊（境外）推廣中心事務，聯合旅遊企業進行共同營銷，承擔對外旅遊交流與合作等工作。