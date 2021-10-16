欖球港隊班師回朝獲免檢　隔離期間可到指定運動場訓練

豁免檢疫不時引發爭議。17名香港男子七人欖球隊成員，包括3名教練、1名物理療師和13名球員，早前代表香港參加在加拿大舉行的世界七人欖球系列賽，上月28日回港後獲准「豁免檢疫」，但他們仍需要逗留在指定檢疫酒店內14天，期間可到京士柏運動場訓練。民政事務局今日(16日)回覆查詢時指，因球隊成員有實際需持續進行高強度訓練，以應付即將參與的國際比賽，故基於公眾利益獲准「豁免檢疫」。

民政事務局強調，該系列賽是在實施嚴格感染控制措施的「氣泡」安排下進行，措施包括病毒檢測、量體溫、佩戴口罩、隔離住宿、隔離的「點對點」交通安排和保持社交距離的規定。所有成員均已完成接種疫苗，在本港機場檢測樣本結果為無染疫。局方指香港欖球總會確認，加拿大的賽事未有檢測到確診個案。

局方指，政務司司長考慮過球隊在加拿大期間的感染風險、隔離訓練期間會採取的防疫措施，以及球隊實際的訓練需要，基於公眾利益，批准對球隊17人豁免檢疫，但他們回港後14天內，除了參與由香港體育學院安排的隔離訓練外，須逗留在指定檢疫酒店，並要遵守一系列嚴格的防感染控制措施，包括每天檢測體溫及遵從政府規定的病毒測試要求。

局方稱，隔離訓練須於指定訓練場地進行，即京士柏運動場；場地在訓練前後要進行徹底清潔及消毒；訓練期間不能有球隊以外人士使用，暫停對公眾人士開放；球隊成員須以點對點指定交通工具往返指定檢疫酒店及訓練場地，有關交通工具亦須進行徹底清潔及消毒。