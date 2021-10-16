團體批港府保育大嶼南走數　可持續大嶼辦事處鬼祟開位

土木工程拓展署「可持續大嶼辦事處」日前公布大嶼山保育基金2020至2021年度首輪申請結果，共有18個項目獲批。守護大嶼聯盟指政府以「大嶼山保育基金」作為南保育的主打項目之一，回應「南保育」的承諾，做法是杯水車薪。聯盟指政府早於2018年施政報告提出檢討相關法例及釐訂更有效措施管制大嶼山高生態價值地區填土、傾倒廢料及相關破壞環境的發展活動，但有關工作不斷拖延，批評保育工作不斷走數。

另外，聯盟日前向發展局發信，質疑「可持續大嶼辦事處」僭建了一個「可持續大嶼6組」組別。根據公開資料，辦事處編制上有可持續大嶼1部至5部，卻並無可持續大嶼1至5組，而最新成立了一個「可持續大嶼6組」。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑說，土木工程拓展署今年第一季向立法會發展事務委員會及財委會人事編制小組委員會提交文件，要求在辦事處重新開設及新開設一共6個編外首長級人員職位。在有關文件中，可持續大嶼辦事處的組織圖並無第六組，而土木工程拓展署的總工師等職位的主要職責說明也沒有「工程項目組長(規劃)」一職，質疑這職位並未經由立法會討論及通過。此舉有「自行擴大编制」之嫌、職權與工作內容並不透明，需向公眾交代。