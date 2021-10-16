國殤之柱仍在港大　團體促通緝高志活

香港大學早前透過律師去信要求支聯會在本周三(13日)前移走「國殤之柱」，但「國殤之柱」至今仍豎立在港大黃克競大樓內。有團體今日(16日)到灣仔警察總部抗議，強烈譴責「國殤之柱」創作人高志活(Jens Galschiot)以藝術包裝國殤之柱，將顛覆國家反政府的政治思想帶入校園，促警務處國家安全處巡查各大專院校，發現違反國安法的地標應盡快檢控，以及扣押「國殤之柱」及通緝高志活。

團體「保衛香港運動」指，支聯會長期叫喊「結束一黨專政」的口號，與假借藝術創作之名的高志活繼續擺放「國殤之柱」在港大校園，涉嫌違反《港區國安法》的勾結外國勢力及顛覆國家政權罪。發言人傅振中指，高志活參與世界各地反政府的顏色革命，煽動香港大學生和市民仇恨國家和政府，涉嫌違反《刑事罪行條例》。

對於「國殤之柱」仍豎立在港大，團體強烈譴責高志活以藝術包裝「國殤之柱」，批評高志活「大聲夾惡」恐嚇港大損壞他的物品，質疑高志活心中有鬼，會銷毀「國殤之柱」等罪證。因此要求國安處盡快扣押「國殤之柱」及通緝高志活，同時巡查各大專院校，如發現有違反國安法的政治地標，應盡快提出檢控，防止其毒害校園。