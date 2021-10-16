季風影響港吹烈風　8泳灘因大浪關閉　往返屯門渡輪不停大澳

熱帶風暴「獅子山」上周六(9日)襲港令市民失去寶貴周末，相隔一周，今日(16日)卻又遇上強風，影響市民放假出外體驗戶外活動。香港天文台表示，東北季候風正影響香港天氣，華南地區多處吹東北風7級強風，部分海域更達8級列風級別，香港最少8個沙灘因大浪暫停開放，有渡輪服務亦受影響而需要更改航道，港珠澳大橋香港段亦要限制車速。

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸海域。南澳以南、汕尾以南、香港以南、沙堤以南、海南島東南沿岸及北部灣以南吹烈風。香港鄰近海域吹強風。其後48小時天氣展望，吹東北風6至7級，初時8級，海有中至大浪。局部地區有驟雨及雷暴。

由於海面大浪，康樂及文化事務署宣布，多個泳灘懸掛紅旗，包括港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的下長沙泳灘及長洲東灣泳灘；西貢區的清水灣第二灣泳灘、廈門灣泳灘，以及剛完成防鯊網維修工程的銀線灣泳灘等，顯示在該處游泳會有危險，呼籲市民請勿在該處游泳。

至於渡輪服務亦因風浪較大而受影響，富裕小輪宣布，屯門-東涌-沙螺灣-大澳渡輪服務由今日下午3時30分起，由屯門往返大澳的航線終點站改為沙螺灣，不停大澳。

此外，運輸署亦宣布，由於強風，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100公里降低至每小時50公里。而主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80公里；慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60公里。

乾燥的東北季候風正影響廣東，香港今日下午各區相對濕度下降至60%左右，早晚大致多雲，天氣稍涼，最低氣溫約22度。天文台預料，明日(17日)部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎22至27度。吹清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

展望隨後一兩日大致天晴，天氣稍涼。下周一(18日)氣溫將進一步下降，預測當日大致天晴，早上稍涼；氣溫介乎攝氏20至26度。不過天文台預料，下周三(20日)起天氣再轉不穩，至下周五(22日)連續三日多雲有驟雨。