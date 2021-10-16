警西區打擊非法收數拘9人　涉逾600萬元債

西區警區留意到近月非法收數情況猖獗，收債人不但利用電話滋擾及恐嚇欠債人，更會利用大廈保安漏洞，上門進行淋油等不同程度破壞，過程中往往殃及事主身邊親友和鄰居，嚴重影響社區治安。有見及此，警方近日派出逾百人採取針對性行動，除通過派發傳單和檢查大廈保安取得防罪效果，亦根據情報拘捕9名涉案人士，當中牽涉債款超過600萬港元，並有部分人屬黑幫成員，不排除他們受操控作奸犯科。

該警區刑事總督察黃宇徽表示，警方關注情況，本周一(11日)起一連5日展開代號「寒澤」的反非法收數行動，期間動員包括警區刑事部、軍裝部及警民關係組在內逾百人，就加強執法、宣傳教育及提高物業管理人員警覺性三方面着手。

行動中，警方偵查過往市民舉報的8宗收數案，各案債項分別來自投資、商務來往及私人欠債，並涉及淋油、郵寄滋擾訊息或登門恐嚇破壞等追數手法，債務總額逾600萬港元，單一最高涉款超過500萬港元。

警方經過情報分析，於全港各區進行大型搜捕行動，成功拘捕6男3女(25至59歲)，當中包括一名持香港身份證的非洲裔女子，另檢獲疑犯犯案時所穿衣物、鐵錘、開山刀、一些油杯和4部手機。被捕人士部分有黑社會背景，各涉刑事毀壞、刑事恐嚇及管有攻擊性武器，現已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到，警方正調查各案有無關聯，揪出背後的犯罪集團，不排除有更多人被捕。

另外，隊伍連日在區內公眾地方和住宅範圍派發逾4,000張傳單，宣傳反非法借貸訊息，同時派出便裝人員進行超過50次突擊檢查，以測試大廈保安員的警覺性，查出相關漏洞。同時，警方亦留意到有不法分子利用社交媒體，向市民提供無牌放債，會密切關注當中是否牽涉非法追債。

黃補充，要有效打擊相關罪案，警方必須與住客、保安員等社區持份者合作，共同努力防止一切不明來歷人士闖入住宅大廈。他提醒，市民借貸前要選擇有信譽的放債人，同時留意債務條款和所提供的資料會否遭人非法利用，如有懷疑便不應該申請，並盡快向警方報案；而債主應以正途及合規的方式追討債務，若在追債時使用過分滋擾及牽涉恐嚇的手法，有機會負上刑責。