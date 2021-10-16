政Whats噏：被DQ仍列於區議員資料欄　涂謹申等3白鴿「復活」？

自傳出追薪津加辣方案後，隨即掀起泛民區議員辭職潮，當中民主黨(白鴿黨)有唔少區議員「跳船」，加埋早前3批區議員宣誓但被政府裁定失效而褫奪議席(DQ)，白鴿黨嘅區議員真係少咗好多。不過睇番該黨嘅網頁，包括涂謹申在內3隻白鴿竟然「復活」喎，點解咁離奇？

話說本來係油尖旺區議員嘅涂謹申，上個月24日出席九龍區嘅區議員宣誓，5日後被列入10名遭政府DQ嘅區議員名單；隨後輪到新界東嘅區議員喺本月4日宣誓，當中16名區議員被DQ，沙田係重災區，佔咗9個，包括白鴿黨嘅吳定霖同鄭則文。

涂、吳、鄭呢3隻白鴿明明已經變咗區已完，但竟然奇迹「復活」喎。點解咁講？事關喺白鴿黨嘅網頁，區議員資料嗰欄會詳列現任區議員嘅名單，例如中西區楊浩然、東區周卓奇、觀塘嘅黎寶桂，再掃落去油尖旺區，見到李偉峰同朱子洛，赫然見到有涂謹申。

再睇落去，深水埗袁海文同九龍城嘅黃國桐，都好正常。但睇埋沙田區，問題又嚟嘞，沙田區竟然有4個區議員，當中不但有過咗關嘅周曉嵐同洗卓嵐，亦有已被DQ嘅吳定霖同鄭則文！

如果話白鴿黨忘記更新網頁資料，令到被DQ嘅白鴿區議員仍然「在任」的話，咁點解同涂謹申一齊被列入DQ名單嘅觀塘區議員兼白鴿黨副主席梁翊婷，會消失於該黨嘅區議員資料欄呢？若果係出錯嘅話，點解錯啲唔錯啲，竟留番涂、吳、鄭3個「復活」？睇怕該黨最近因為參選問題爆內訌，可謂內憂外患，搞到頭都暈埋，所以出錯？抑或係想混淆視聽、側側膊唔多覺，將區議員數目作大啲，唔好咁難睇？連日來白鴿黨網頁所顯示嘅資料並冇改動，莫非自欺欺人嘅感覺真係特別良好？

雖則該黨幫佢哋「復活」，但涂謹申早已認清事實，喺政府宣布DQ佢之後，佢喺塘尾道嘅議員辦事處，無論水牌同議辦門外嘅招牌都已經貼上白紙，遮蓋「區議員」3個字。

姑勿論白鴿黨令佢哋復活嘅用心係乜嘢，但可以肯定嘅係白鴿黨因參選年尾立法會與否所爆發嘅內訌仲未平息，搞咗場大龍鳯後，最終係冇黨員報名參選，但支持派人參選嘅該黨創黨黨員李華明就話喺冇議員支撐下，該黨好難捱過4年，又再話正考慮退黨。咁搞法，呢場鬧劇唔知幾時先完，個黨不停咁內耗，真係唔知撐得幾耐？