紅碼區周邊重點區域明早掃疫　曾逗留人士須完成1次檢測

為應對上周一(4日)出現的一波新冠肺炎疫情，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(16日)公布，將在第3次全民檢測基礎上，針對紅碼區周邊的重點區域，進一步開展1次病毒檢測，以排除可能潛伏於澳門社區的感染者。是次重點區域檢測計劃將於明日(17日)上午9時至晚上12時進行。

至於檢測計劃的對象為2類人士，其一為9月26日至10月4日期間，曾居住於黑沙環新美安大廈第1期及錦興大廈、維多利亞酒店和祐漢新村順利樓附近、高地烏街金多利大廈附近，以及英皇酒店附近之人士，必須在指定時間進行1次檢測。相關人士會收到短訊提醒進行核酸檢測，若未能按時檢測，其「澳門健康碼」將於24小時後轉為黃碼，直至完成檢測為止。

另一類人士則是9月26日至10月4日期間，曾在上述區域工作或活動的人士；9月26日至10月4日期間，曾乘坐1、7、8、10、12、18、19、21A、23、25、25B、51A、AP1號公共巴士的乘客。當局呼籲相關人士在計劃的指定時間進行1次檢測，尤其是在上述地點長時間逗留且沒有佩戴口罩者。

如屬高頻次核檢計劃或紅黃碼區人士，或於10月16日上午9時或其後已進行核酸檢測採樣者，可豁免參與今次檢測。是次重點區域核酸檢測計劃共有13個核酸檢測站，其中毋須預約的關愛專站為街總社區服務大樓；需要預約的一般市民核檢站包括澳門坊眾學校，鄭觀應公立學校，鏡平學校(中學部)，中葡職業技術學校體育館，澳門培正中學，工人體育場一樓，塔石體育館A館，澳門文化中心，奧林匹克體育中心室內體育館，街總石排灣家庭及社區綜合服務中心，青茂口岸，威尼斯人展覽館A、B、C館。

另外，高頻次核酸檢測計劃的重點人群則包括3個行業(裝修、洗衣、保安工種的所有員工)、2類族群(尼泊爾籍和越南籍的外僱)的檢測繼續進行，隔日檢測1次，連續做4次，相關人士可預約前往北安客運碼頭、綜藝館、鏡湖醫院、科大醫院、工人體育場5個常規檢測站或新葡京、金沙、威尼斯人、永利澳門、永利皇宮、百老匯、星際、澳門美高梅、美獅美高梅和新濠影匯的10個檢測站進行核酸檢測；至於有過關需要人士則須預約6個自費檢測站則包括綜藝館、北安碼頭、鏡湖醫院、澳門科大醫院、工人體育場、南粵横琴口岸進行核酸檢測，並可提供紙質檢測證明。