小鐵漢打完終極大佬凱旋而歸 母：感謝醫護及網民打氣

患有先天心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，9月底接受第6次心臟手術，成功更換心臟起搏器，但之後又因細菌感染引致肺炎，早前已由深切治療部(ICU)轉到普通病房留醫。小鐵漢母親今日(16日)在社交平台Facebook發文，指兒子經過20日後終於「打完大佬」，可以出院回家。

小鐵漢母親在貼文感謝兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中，以及其他心臟科醫生及護士，又感謝一眾網民在這20天為小鐵漢打氣，「今晚可以攬住小鐵漢好好睡覺」。貼文尾段寄語小鐵漢「別讓世界改變你的微笑，用你的微笑改變世界」。

此外，小鐵漢母親又發布一條影片，片中小鐵漢展露笑容，左手舉起「勝利」手勢：「Yeah！爸爸(我)出院啦！可以去迪士尼喇！」，母親則笑指小鐵漢「開心到講錯嘢」。多名網民紛紛留言祝福，又希望小鐵漢能夠盡快康復，身體一直健健康康，「真係好叻仔！願你往後一直健康快樂」、「小鐵人叻叻呀！要乖乖在家抖(唞)足精神先去城堡搵公主啦！」

患先天心臟病的小鐵漢曾5次植入心臟起搏器，均由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中操刀。小鐵漢原擬今年底至明年初做第3階段單心室循環手術，惟當時有傳羅將移民離開醫管局，最後手術獲提前並由羅處理。