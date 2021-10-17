中年男針後3周心肌梗塞亡　死後仍不斷收訊息提醒打第2針

再有接種新冠疫苗後死亡個案。一名66歲葉姓男子，為了任職校巴司機，在政府的要求下被迫接種疫苗。不過，他在8月底接種一劑由內地研發的科興疫苗，約3星期後便因心肌梗塞死亡，死後仍獲政府訊息提醒接種已預約的第2劑疫苗。妻子對丈夫突然離世本已傷心欲絕，還多次收到預約打針的訊息，感到十分疑惑及悲憤，質疑政府的辦事能力。

讀者葉太向東網指，其66歲丈夫有吸煙習慣，亦需長期服用血壓藥物。他於本年8月30日在官涌體育館接種第1劑科興疫苗後，9月18日凌晨呼吸困難，立即入院，9月20日因心肌梗塞在將軍澳醫院死亡。

葉太指丈夫打針是為了接任校巴司機的工作，因當時政府宣布校巴司機及跟車保母等非教學人員，須在9月1日起接種最少一針新冠疫苗，否則要每兩周自費進行鼻腔和咽喉合併拭子檢測一次，並須於工時以外進行。其任職校巴司機的朋友便提醒死者盡快打針，以符合政府規定。葉太表示若非政府迫針，其丈夫根本不會身亡。

丈夫遂於8月30日接種第1劑疫苗，亦預約了9月27日打第2劑疫苗，惟葉太發現死者的電話仍不時收到政府提醒死者盡快接種第2劑疫苗的訊息，指政府訊息混亂，直言「人都死咗，點解仲有訊息叫人打針！」

葉太稱因不希望丈夫被解剖，故已火化遺體，並指自己並不要求政府賠償，只想投訴政府的辨事能力及正視其迫針後果，又質疑衞生署只會一如既往地回覆指，其丈夫不屬於曾在離世前14日內的接種疫苗人士，將草率地總結此死亡個案與疫苗接種沒有因果關係。

東網正向衞生署了解有關個案，包括醫管局有否呈報疫苗接種異常事件報告及專家委員會會否監察有關情況。