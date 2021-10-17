東方日報A1：新界變天收棕地　萬計工場齊等死

港府提出打造北部都會區，佔全港三分之一的新界土地將會大變天，規劃中涉及多個新發展區，惟港府銳意發展房屋及引入就業之時，卻未有周全安置棕地作業，數以萬計的工業活動面臨倒閉或迫遷。其中唐人新村被納入元朗南發展計劃範圍之內，當中有見證本港逾半世紀的港製渠蓋工業等工廠即將於明年下半年面臨收地，有工廠負責人痛斥政府高官從未「落地」了解工廠需求，遑論為工廠進行妥善安置，感嘆指「我們只是第一批被政府開刀」，其他工廠或「他朝君體也相同」。有議員批評政府對於棕地作業的過渡安排沒有與時並進，擔心最後只會令各項發展規劃停滯不前。

經營58年、由1963年成立，歷經3代人的家族企業合豐鐵工廠，自城市渠務規劃以來，工廠便一直為本地提供港製作的生鐵井蓋。對於政府研究於洪水橋新發展區及元朗工業邨一帶選址興建多層樓宇，重置棕地作業者，工廠第3代負責人陳滙璋指，俗稱「大龍冚」的生鐵雙三角井蓋體積龐大，根本難以「上樓」，「政府叫我們搬上工廈發展，但一個井蓋負重已達500公斤，工廈根本無法承重。」港府早於2018年研究重置棕地作業者於多層樓宇，惟具體顧問研究報告仍然無影。

東網記者到場視察，工場佔地約4萬平方呎，現場有數百個渠蓋井蓋堆疊而放，收地後工場或會被迫結業，陳滙璋父親、合豐鐵工廠第二代負責人陳安祥無奈指，「市面上要找一樣地方，有正牌照可放置渠蓋，要2,000元一呎，（4萬呎地方）一定要8,000萬以上」。對比政府願意賠償的最高價格，這個價格可說是天方夜譚，難以東山再起。

政府早於2013年已經開展元朗南發展計劃的研究及公眾諮詢，惟與合豐鐵工廠同樣位於唐人新村唐泰路的一眾工廠則認為，諮詢只是「意見接受、態度照舊」。陳安祥稱雖然今年年中政府有再舉行諮詢會，但沒有任何答覆、承諾。同樣受收地影響的廠商百特網香港，其負責人陳先生亦批評「政府無提及任何安置，只有賠償，金額最高或只到1,300元一呎」。

雖然一眾工廠期望可獲安置，以繼續營運，但遭政府拒絕。發展局回覆東網時表示，根據政府現行政策，受清拆計劃影響的合資格業務經營者，可按照法例申請法定補償，並設有特惠補償安排作為現金援助。

而由於經營業務始終是於市場運作的商業行為，政府除了上述金錢補償以外，不會為受影響業務提供「一換一」的場地安置安排。

議員柯創盛表示，北部都會區的整體規劃有大量棕地作業者，而政府為棕地作業者提供的過渡安排需要與時並進，亦可特事特辦令他們獲得合理的安置及賠償，否則或會令發展計劃停滯。

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