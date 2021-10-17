觀塘工廈派對房違規經營　負責人被捕11客犯聚罰款

觀塘警區特遣隊聯同東九龍總區機動部隊，昨日(16日)晚上7時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查區內7間派對房間，期間發現駿業里8號工廈一間派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

派對房間內共有3男8女顧客(27至66歲)及7名小童(2至12歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。警員遂向3男8女顧客發出定額罰款通知書。另外，一名姓鄭(31歲)男負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，他已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。