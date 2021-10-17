妙筆一揮添新裝　共享雪櫃成打卡熱點

滿櫃膳糧的共享雪櫃不但滿載食物及關愛，而且每個雪櫃都以立體圖畫帶出主題故事。為這些舊雪櫃髹上新衣的畫家，就為華麗雪櫃花盡心思，使用特殊顏料令其不怕風吹雨打，亦寄望市民除了打卡外，也可親身支持和參與。

深水埗服裝店外的共享雪櫃，三面都髹有圖案，前方是布匹及剪刀，代表深水埗社區及服裝店；後面是一位穿着白裙的少女，手持一個菇形降落傘，在巨型蘑菇群中，徐徐降落地面。負責繪畫此圖案的是束馬尾的學生畫師Dawn，她解釋圖畫構思源自深水埗社區日常，雪櫃既成分享平台，又吸引市民打卡，成功帶動人流及吸引市民捐贈物資，深感喜悅外，也希望市民落力支持，發揚共享精神。

至於為該區商場另一個共享雪櫃添上新裝，就由另一畫師Michael操刀。他稱畫雪櫃用上既能防水又不易脫色的塑膠彩，讓雪櫃上圖案更耐用。而雪櫃是一幅立體畫，在表面畫畫時也遇上不同難題，如有的櫃身已生銹 ，底色不能太淺色；部分雪櫃表面有難以撕走的貼紙，就要畫圖案上去覆蓋，一般需要3至4日才能完成一個雪櫃作品。