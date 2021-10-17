共享雪櫃滿膳糧　遍多區與民共享

疫情下的香港，市民的笑臉都被口罩掩蓋，更有不少人驟失工作，甚至三餐不繼，為生活徬徨。然而疫境雖無情，人間卻有愛，有民間組織發起大規模共享雪櫃計劃，將捐贈者、商戶及社區連結在一起，並擴展至不同階層。他們將舊雪櫃髹成別具特色的圖案，每個雪櫃都盛滿物資和乾糧，放置在全港不同學校、商舖及商場等約20個地點，實踐「滿櫃膳糧」，與民共享。

深水埗一個商場裏，新近擺放一個畫有當區街道特色的共享雪櫃。這個沒有插電的雪櫃，吸引一位瘦骨嶙峋的伯伯好奇打開，迎面而來是堆得滿滿的獨立包裝食米和乾糧。伯伯取出一包米後滿足地關上櫃門離開，當時正在為雪櫃補充物資的滿櫃膳糧召集人黃筠婷，向他稱可隨時打開雪櫃領取有需要的物資，伯伯轉過身來，以略帶沙啞的聲線，接連說了兩聲「多謝」。

一直參與向基層派飯活動的黃筠婷坦言，疫情下不少年輕人失業，他們都羞怯於身份，一般不會去排隊領飯。設立共享雪櫃的目的，就是讓有需要市民，不論身份及年紀，自由打開雪櫃領取物資而不必感到羞愧。她曾目賭二十多歲的年輕人打開雪櫃，雖然他一度左顧右盼，但最終取得食物離開的背影令她深深感動，「雪櫃可以連繫社區，可以成為打卡點，你捐我取，持續共享。」

遍布全港約20個地點的共享雪櫃，主要提供罐頭、麵包、餅乾及食米等乾糧。在太子九龍三育中學的操場角落，亦擺放兩個色彩斑斕的共享雪櫃。該校副校長梁詠梅指，兩個雪櫃一個放食物，一個放文具，皆由學生在藝術家指導下親自繪上與聖經故事有關的圖案。雪櫃的理念是分享，同學可以各取所需，亦可捐贈物資互相支持，更有學生為此做了一個雪櫃地圖應用程式（App），「同學透過呢兩個雪櫃體會到施與受嘅連繫，值得喺學校繼續推廣。」

至於深水埗一間服裝店就特意騰出店外空間擺放一個共享雪櫃，店主Brenda形容，幫助有需要人士及區內基層兒童，發揮良善讓社區有愛，是她答應擺放雪櫃的初心。曾經有媽媽氣匆匆走過來打開雪櫃欲取一包米，卻發現當刻沒有了，Brenda將店內最後一包米贈予她，她感動得當場流涕，這也令Brenda深刻體會助人之樂。

社區雪櫃並非新鮮事，惟大規模推行卻需大量人力物力，負責收集物資的Kathy形容，開初收集物資困難重重，要確保食物安全，不能過期變壞，許多機構知道他們的理念後主動伸出援手，包括定期分配物資的食物回收組織食德好。而肩負運輸工作的義工Karen，就坦言最初搬運雪櫃或物資的費用都要靠義工自掏腰包，惟團隊很快得到各方支援，不但有運輸公司「義搬」，也有慈善基金贊助部分運費，令她感到計劃並非孤立無援，讓團隊有更積極擴展網絡。