疫下2年求助個案增至4000宗　社福機構辦扶貧音樂會籌款

新冠肺炎疫情重創經濟，基層家庭生活百上加斤。社區組織協會透露，過去2年該組織收到的新增求助個案高達4,000宗，大都涉開工不足、失業等，貧困家庭的子女更缺乏資源參加課外活動及藝術訓練，社協先後籌辦「SoCO中樂團」、「SoCO中國舞」、及「SoCO合唱團」，並舉行扶貧音樂會籌款，既讓基層兒童及少年向公眾展示他們的藝術天賦，並鼓勵他們「看到自己的可能性」。

社區組織協會副主任施麗珊表示，該會自2018年起先後成立了由基層兒童組成的多個藝術活動組織，曾在2019年進行表演，籌款成績不俗，惟去年再組織表演時，卻因疫情爆發、政府禁聚令等措施影響，活動需改期。幾經波折後，扶貧音樂會終定於下月24日、在香港文化中心音樂廳舉行，約有70名6至23歲的基層兒童及青年上台表演，市民每捐款500港元，則可獲贈門券1張。施麗珊期望，2年的活動可籌得共200萬港元。

現年11歲的鄭心儀約3年前接觸中國舞，自此對舞蹈發展出濃厚的興趣，但她稱，家住劏房，練習亦只能在狹小的家中進行，更曾因音樂聲量而被鄰居投訴。現年11歲彭柏滔與母親住在粉嶺寮屋，習笛約4年的他每次練習，皆需乘坐小巴及地鐵來回3小時，但他仍樂此不疲。SoCO中樂團老師王景松表示，在教育基層孩子時會不斷鼓勵他們嘗試，「讓他們看到自己的可能性」。