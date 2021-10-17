張宇人籲部分本地醫生棄保護主義　對海外醫生問題應「停止喧嘩」

政府擬修例引入海外醫生，紓緩公營醫療人手問題，其中包括容許非香港永久居民的專科醫生免試來港執業，引起社會爭議。議員張宇人今日(17日)在電台節目表示，相信條例下周能順利完成二讀，又指政府有必要把海外醫生的來港資格擴展至非香港居民，才可解決人手問題，批評部分醫生保護主義，是時候停止喧嘩。關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌則憂慮法例就算通過，也需時成立「特別註冊委員會」，訂立認可院校名單，或要一年時間方有海外醫生來港，期望食衞局能督導委員會加快工作。

張宇人出席節目時表示，現時在海外執業的香港永久居民醫生並不多，如果海外醫生只涵蓋香港永久居民，最終來港的海外醫生會相當有限，無法解決醫生人手短缺的問題，憂慮基層市民又要再等10年，才有機會增加醫生供應。

張又稱，回歸前英聯邦醫生來港執業毋須考試，當時每年有超過200多名醫生來港執業，加上香港每年有300名醫科畢業生，醫療人手充足，令公立醫院服務質素良好，輪候時間相對短，很多市民會選擇到醫院求診。他又指摘現時私家醫生收費高，已經賺到盆滿缽滿，是時候放下保護主義、停止喧嘩，讓基層市民接受到良好及適時的醫療服務。

彭鴻昌在同一節目表示，即使通過修例亦只是行出半步，因為仍然要待醫委會成立「特別註冊委員會」，訂立機制及相關認可院校名單，再開放讓海外醫生提交申請，估計要一年時間，才有首批醫生來港，人數有待觀察，期望食衞局能有權力督促相關委員會盡快處理。

他又指，最近曾協助在私家醫院確診肺癌的病人轉到公立醫院，卻要等5個月才能安排手術，情況並不罕見。現時公立醫院不少專科門診病人，動輒要等4、5個月，才能接受適切手術治療，擔心病人病情被耽誤，即使情況穩定，無止境輪候亦會令病人出現憂慮情緒，容易令病情惡化。