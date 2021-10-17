6電視台12月起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲業主調整天線系統

6個數碼電視節目台將於今年12月1日零時零分起轉用新發射頻率廣播。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）呼籲業主及物業管理者，立即安排承辦商調整大廈公共天線系統，否則住戶可能於當日凌晨後無法繼續收看有關節目台。

該6個數碼電視節目台分別是電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84及85）的發射頻率維持不變。

通訊辦發言人表示，迄今全港只有約8成使用公共天線系統的多層大廈住戶已完成調整。在餘下45日內，尚未調整系統的大廈業主及物業管理者必需盡快作出安排，避免未能及時完成系統調整。

當完成公共天線系統調整後，業主及物業管理者應按照承辦商的指示，通知住戶是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。物業管理者應特別留意住戶中的長者、少數族裔人士和有特殊需要人士，在有需要時為他們提供適當協助。

至於使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓的住戶），暫時毋須調整其數碼電視接收器材或天線。有關住戶如在12月1日凌晨後未能收看任何一個節目台，才需要為其數碼電視接收器材重新搜台。