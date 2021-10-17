社會福利被批做得不夠　羅致光：要民商官三方合作推動

勞工及福利局局長羅致光今（17日）發表網誌時指，現屆政府首4年，社會福利經常開支已增加62%，安老服務更增加了85%，但仍有人認為政府做得不夠，甚至在社會上就社會福利政策討論出現了一個明顯趨勢，仿似將救世軍一句口號「那裏有需要，那裏就有救世軍」改為「那裏有需要，那裏就有政府資助」。

羅續在網誌講述志願機構的興起、社會福利服務的發展、非政府機構的發展與規模，以及政府角色與民、商、官協作。最後，羅指，在以前香港將「發財立品」一般被理解為「先發財，然後才立品」，更有不少有名的商界人士公開表示「賺取利潤才是企業唯一的社會責任」。不過，他認為，在近年已很少聽到這種聲音，取而代之的是企業社會責任（CSR）、創造共享價值（CSV）及香港交易所推動上市公司的《環境、社會及管治報告》（ESG）。

羅又指，政府在推動社會福利發展是責無旁貸，但亦要透過民、商、官三方合作，才能令制度更完備及能「因時制宜」與「在地」。不論是CSR、CSV、ESG，或是民、商、官合作，都是可以發揮第三次的分配，讓社會可以共享繁榮，共同富裕。對社會福利的發展，商界與非政府機構的參與都是不可或缺。