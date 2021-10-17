港與內地協同互惠發展　陳茂波指應把握航運物流貿易機遇

財政司司長陳茂波今日(17日)於網誌表示，將在國家的國內國際「雙循環」發展策略下，積極融入國家發展大局，和大灣區城市協同互惠發展，推動貿易、航運及物流業發展更上層樓，包括於機場貨運區興建一座高端物流中心、重建機場空郵中心等。

陳表示，香港一直積極推動現代物流業的發展，尤其是在提供高增值服務及處理高價值貨品方面。隨着大灣區外貿、尤其是電子商貿蓬勃發展，加上消費者需求愈趨個性化，時尚品味變化快速，外商的訂單出現批量小但頻密、付運時間急趕的現象，區內廠商對航空貨運服務的需求日益殷切，對機場的服務能力和容量也有更高的要求。

因此，機管局將在機場貨運區興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計在2023年投入運作。同時也準備重建香港國際機場的空郵中心，引進先進設備，提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力。隨着2024年香港機場三跑道系統的啟用，每年處理的航空貨物吞吐量將超過900萬噸，可滿足未來10多年的需求。

此外，機管局正計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」，同時在機場三跑道新填海區設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在設於東莞的物流園完成清關、安檢等手續，通過海路運送至香港國際機場禁區的貨運碼頭，直接轉運到世界各地。至於進口內地的空運貨物，也可以通過同一渠道，直接由香港國際機場禁區運到東莞，再分送各地。

與此同時，當局會繼續透過拓展香港經貿網絡、尋求與更多貿易夥伴簽訂自貿協定，進一步鞏固香港在區內以至國際上的貿易中心地位。目前香港已與20個經濟體簽訂了自由貿易協定，亦正爭取盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），協助港商和投資者開拓更大的市場。