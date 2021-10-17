新界西17區議員宣誓存疑未裁決　徐英偉正審視個案唔催得

政府要求全部區議員進行宣誓，4場宣誓儀式已結束，但最後一批、亦即是新界西共17人宣誓存疑，政府仍未作出裁決。被問及何時公布宣誓結果時，作為監誓人的民政事務局局長徐英偉今日(17日)表示，正認真逐一檢視宣誓存疑的區議員之申述個案，當有決定便會適時公布。

68名新界西區議員於本月8日完成宣誓，民主黨元朗區議員鄺俊宇、元朗區議會主席黃偉賢等17人被指宣誓存疑，惟當局至今仍未公布最終宣誓結果。徐英偉指出，由於日前打風，需要多點時間處理該等區議員的申述，又強調他會逐一審視申述，「唔催得」。他續說：「每一個申述個案我都好認真睇」，有決定便會適時公布。

至於仍有4名區議員因不同原因未進行宣誓，徐英偉指部分人是身體欠佳，前往北角社區會堂宣誓有一定困難，會逐個審視申請押後宣誓的個案，經審視個案後，會盡快安排餘下區議員宣誓，但目前沒有時間表。

元朗區議員張秀賢因手術而無法出席宣誓，已向當局申請延後，而他於本月9日在社交平台貼文，指當日將完成第二項手術，希望一切順利，至於何時出院，要視乎傷口的愈合情況。

至於北區區議員黃凱盈則在宣誓前已向監誓人提出未能出席宣誓儀式的理由，並要求監誓人為其另作宣誓安排，監誓人現正就其個案作出處理。黃曾參與去年民主派35+初選，排在新界東、民主黨林卓廷名單第二位。

另外，大埔區議員姚鈞豪因曾在反對修訂《逃犯條例》示威期間參與非法集結，被判監禁3個月險保議席，現正在囚，而身兼支聯會常委的葵青區議會主席梁錦威現時正在還押，監誓人早前認為為二人安排進行宣誓，並非合理地切實可行。若梁錦威的情況有變，而屆時他仍擔任區議員，政府會另行作出安排。